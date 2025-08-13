تدخل “بيئة رابغ” و “التراث” لحماية الزوار من آبار مكشوفة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في خطوة مهمة، نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في رابغ بالتعاون مع هيئة التراث في مكة المكرمة جولة تفقدية على الآبار المكشوفة داخل المواقع التراثية بالمحافظة. وقد تبين خلال الجولة وجود آبار غير مغطاة تشكل خطرًا على سلامة الجمهور وتهديدًا لأمن الزوار.

وأوضح المكتب أنه تم التعاون مع فرع الهيئة العامة للتراث في المنطقة لتأمين ومعالجة هذه الآبار على الفور، مع المحافظة على القيم التاريخية للمواقع. ودعا المكتب المواطنين إلى الإبلاغ عن أي آبار مكشوفة أو مهجورة تشكل خطرًا عبر القنوات الرسمية، بما في ذلك تطبيق “نما”، مشيدًا بالوعي المجتمعي ودوره في حماية الأرواح والممتلكات العامة.

تأتي هذه الجهود ضمن إطار الشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي لتعزيز السلامة البيئية والاجتماعية، والمحافظة على المواقع التراثية في المملكة.