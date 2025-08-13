شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تدين تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي حيال ما يسمى رؤية إسرائيل الكبرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال ما يسمى “رؤية إسرائيل الكبرى”، ورفضها التام للأفكار والمشاريع الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه استنادًا للقوانين الدولية ذات الصلة.

وقالت الوزارة في بيان: “وتحذر المملكة المجتمع الدولي من إمعان الاحتلال الإسرائيلي في الانتهاكات الصارخة التي تقوض أسس الشرعية الدولية، وتعتدي بشكل سافر على سيادة الدول، وتهدد الأمن والسلم إقليميًا وعالميًا”.