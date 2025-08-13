قصر العان: وجهة سياحية رائعة تطل على وادي نجران

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تبرز وجهة سياحية مميزة على ضفاف وادي نجران، وهي “قصر العان”، بإطلالة بانورامية ساحرة تشمل القرى الطينية ومزارع النخيل وجبل “أبو همدان” وقلعة “رعوم” التاريخية. يعتبر هذا القصر مكانًا مثاليًا للاسترخاء والتأمل في جمال الطبيعة المحيطة به.

تميز “قصر العان” بأسلوبه المعماري الفريد والذي يعكس تاريخ وهوية المجتمع النجراني. يتميز بتشييد بيوت تراثية تعكس قيمًا فنية عالية وتبرز إبداع الهندسة المعمارية القديمة في المنطقة.

يعتبر “قصر العان” من المعالم البارزة في نجران، حيث يستقطب السياح لاستكشاف تفاصيله الرائعة وروعة بنائه القديم. يعكس القصر ثباته وصلابته على مر السنين، حيث تم استخدام الطين وجذوع النخيل وأشجار الأثل والسدر في بنائه. يحرص أصحاب القصر على صيانته وترميمه بانتظام ليظل منارة ثقافية وتاريخية في المنطقة.

بهذا، يعد “قصر العان” واحدًا من المواقع التاريخية التراثية التي تزخر بها منطقة نجران، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ من التراث الثقافي الغني للمملكة العربية السعودية.