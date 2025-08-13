شكرا لقرائتكم خبر جدة تحتضن النسخة الثانية من المعرض السعودي الدولي لكرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف مدينة جدة في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2025م النسخة الثانية من المعرض السعودي الدولي لكرة القدم SAIF EXPO 2025 الحدث الرياضي والتسويقي المهم والأكبر لصناعة كرة القدم في المملكة والمنطقة خلال هذا العام، الذي سينظم في مركز جدة للمعارض والفعاليات، وسط مشاركة محلية ودولية واسعة من الجهات المتخصصة في صناعة كرة القدم. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف مدينة جدة في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2025م النسخة الثانية من المعرض السعودي الدولي لكرة القدم SAIF EXPO 2025 الحدث الرياضي والتسويقي المهم والأكبر لصناعة كرة القدم في المملكة والمنطقة خلال هذا العام، الذي سينظم في مركز جدة للمعارض والفعاليات، وسط مشاركة محلية ودولية واسعة من الجهات المتخصصة في صناعة كرة القدم. ويهدف المعرض إلى تعزيز مكانة المملكة مركزا رياضيا واستثماريا عالميا، ويمثل منصة متكاملة تجمع تحت سقف واحد نخبة من الأندية المحلية والعالمية والأكاديميات والشركات التقنية ومقدمي الخدمات الطبية والرياضية والمستثمرين ورواد الأعمال في قطاع الرياضة. ويأتي تنظيم النسخة الثانية من المعرض بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، إذ شهدت إقبالا واسعا من الزوار والمهتمين، وحققت تفاعلا لافتا من مختلف القطاعات الرياضية والإعلامية، مما عزز مكانة الحدث محركا فعالا في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي.

