شكرا لقرائتكم خبر لجنة التحكيم تستمع لتلاوات 23 متسابقا في اليوم الرابع من مسابقة القرآن الكريم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت لجنة تحكيم التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ45، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أعمالها بالاستماع إلى تلاوات 23 متسابقا، بواقع 11 متسابقا في الفترة الصباحية و12 في الفترة المسائية، ضمن الفروع الخمسة للمسابقة، ليصل إجمالي المستمع إليهم حتى الآن إلى 72 متسابقا من مختلف دول العالم.

وشارك في الجلسات متسابقون من دول: الجزائر، وغامبيا، وإندونيسيا، والسنغال، والصين، وأفريقيا الوسطى، والمغرب، والكونغو، وبنجلاديش، وأنغولا، وقيرغيزستان، وغانا، وإيطاليا، والبوسنة والهرسك، والسعودية، وغينيا، وكوسوفو، وبلغاريا، والسنغال، وجيبوتي، وتنزانيا، وبروناي.

وتستأنف منافسات المسابقة الأربعاء، بالاستماع لتلاوات عدد من المشاركين في مختلف الفروع، تمهيدا لاختيار المتأهلين للتتويج في الحفل الختامي.

يذكر أن منافسات التصفيات النهائية للمسابقة انطلقت يوم السبت الماضي، بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، حيث يتنافس 179 متسابقا من 128 دولة، وسط إشراف لجنة تحكيم تضم نخبة من القراء والمحكمين الدوليين المتميزين.