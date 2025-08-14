أزمة إنسانية غير مسبوقة في غزة: أكثر من 1.2 مليون طفل يعانون من نقص حاد في الأمن الغذائي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - غزة تواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة يوم الأربعاء عن وضع غير مسبوق يعاني منه أكثر من 1.2 مليون طفل دون سن 18 عامًا في القطاع، حيث يعانون من انعدام أمن غذائي حاد.

انعدام الأمن الغذائي يهدد حياة الأطفال

وأشار المكتب إلى أن استمرار الحصار المشدد وإغلاق المعابر ومنع دخول الغذاء والدواء أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع. وذكر البيان الصادر عبر قناة "تلغرام" أن هناك مجاعة تهدد أكثر من 2.4 مليون شخص، بينهم مئات الآلاف من الأطفال، حيث يتعرض 40 ألف رضيع دون العام و250 ألف طفل دون الخامسة لخطر السوء التغذية.

زيادة في حالات الوفاة بسبب الجوع

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن تسجيل 8 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة الجوع وسوء التغذية، ليصل إجمالي عدد الوفيات منذ أكتوبر 2023 إلى 235 شخصًا، من بينهم 106 أطفال.

نقص حاد في المساعدات الإنسانية

وأشار المكتب إلى أن إسرائيل سمحت بدخول 1334 شاحنة مساعدات إنسانية فقط منذ 27 يوليو وحتى 10 أغسطس، الأمر الذي لا يلبي سوى 14% من احتياجات القطاع. وأتهم القطاع الإسرائيلي بقصف مراكز توزيع المساعدات، حيث تم استهداف 57 مركزًا و44 مطبخًا إنسانيًا خلال فترة التصعيد.

دعوات للتدخل الإنساني

وفي سياق متصل، صرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأن حرمان المدنيين من الوصول إلى الغذاء في غزة يشكل جريمة ضد الإنسانية، مؤكدًا استمرار القيود الصارمة على وصول المساعدات الإنسانية. تحتاج غزة يوميًا إلى نحو 600 شاحنة لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية.

تزايد الضغوط على السكان

تعيش سكان غزة في ظروف قاسية بسبب الحصار المفروض عليهم، ويتزايد الضغط عليهم مع استمرار تفاقم الأوضاع الإنسانية. الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يتدخلوا عاجلاً لتخفيف معاناة السكان وتوفير المساعدات الضرورية لهم.

