موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة رسميًا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في مصر، بما في ذلك الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي. تضمنت الزيادة علاوات وبدلات وحوافز إضافية، ورفعت الحد الأدنى للأجور إلى 7100 جنيه. تم الصرف عبر مختلف الوسائل المالية مثل ماكينات الصراف الآلي والبنوك ومكاتب البريد.

مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2025

بدأت وزارة المالية صرف مرتبات أغسطس 2025 وفق الجدول التالي:

المتأخرات: الخميس 7 أغسطس – الإثنين 11 أغسطس

المرتبات الأساسية: الأحد 24 أغسطس – الخميس 28 أغسطس

أماكن صرف رواتب الموظفين

يمكن للموظفين صرف رواتبهم من خلال:

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

فروع البنوك المصرية (البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة)

مكاتب البريد المصري

ماكينات شركة فوري للدفع الإلكتروني

المحافظ الإلكترونية

بطاقات ميزة

تفاصيل زيادة الأجور الجديدة

شملت زيادة أجور أغسطس 2025 ما يلي:

علاوة دورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية (بحد أدنى 150 جنيه)

علاوة خاصة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية (بحد أدنى 150 جنيه)

حافز إضافي مقطوع (600-700 جنيه شهرياً)

رفع علاوة غلاء المعيشة من 400 إلى 1000 جنيه

علاوة قطعية 300 جنيه

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7100 جنيه

الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

يوضح الجدول التالي الحد الأدنى للأجور بعد تطبيق الزيادة:

الممتازة: 13,800 جنيه

العالية: 11,800 جنيه

مدير عام: 10,300 جنيه

الأولى: 9,800 جنيه

الثانية: 8,500 جنيه

الثالثة: 8,000 جنيه

الرابعة: 7,300 جنيه

الخامسة والسادسة: 7,100 جنيه

تصريحات المسؤولين حول زيادة رواتب الموظفين

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، توجيهات الحكومة بتنويع الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى زيادة أقل درجة وظيفية بمقدار 1100 جنيه. وأكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحزمة تهدف لتحسين معيشة المواطنين، وأن الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 7000 جنيه. تعتبر هذه الزيادة خطوة مهمة في تحسين دخل الموظفين الحكوميين ومواجهة التحديات الاقتصادية، وتأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية ورفع مستوى المعيشة.

موازنة الأجور والتمويل

بلغ إجمالي مخصصات الأجور في موازنة 2025/2026 حوالي 679.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 18.1% عن العام السابق. وتم تخصيص تمويل إضافي قدره 85 مليار جنيه لتغطية الزيادات، مع توفير مخصصات إضافية للتعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم.