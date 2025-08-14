تكريم الأمير فهد بن جلوي من قبل البارالمبية الآسيوية لجهوده في تطوير رياضات ذوي الإعاقة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كرّمت اللجنة البارالمبية الآسيوية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بوسام آسيا البارالمبي 2025، تقديراً لجهوده البارزة في تطوير رياضات ذوي الإعاقة ودعمه المستمر للحركة البارالمبية على المستويين الإقليمي والدولي.

حفل التكريم أُقيم على هامش مؤتمر الجمعية العمومية للجنة في أستانا، العاصمة الكازاخستانية. وشهد الحدث مشاركة أكثر من 45 دولة آسيوية، بحضور رؤساء لجان وطنية وخبراء وشخصيات رياضية بارالمبية.

وتم خلال الجمعية العمومية عرض التقرير النصفي للجنة، وتحديث الخطة الاستراتيجية والميزانية، بالإضافة إلى استعراض مقترحات من المجلس التنفيذي واللجان الوطنية. كما تم التحضير للاستحقاقات المقبلة مثل الألعاب البارالمبية الشتوية “ميلانو–كورتينا 2026” ودورة ألعاب الشباب الآسيوية.

وفي إطار تعزيز التعاون، التقى الأمير فهد بن جلوي والأمين العام عبدالعزيز باعشن برئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي، لبحث أوجه التعاون وتعزيز الشراكات لتطوير الرياضة البارالمبية في القارة.

ويعد هذا الحدث أحد أبرز المحافل البارالمبية القارية، حيث تستضيفه أستانا لأول مرة في آسيا الوسطى. وقد سبق المؤتمر اجتماع المجلس التنفيذي للجنة لمناقشة الخطة الاستراتيجية 2024–2028، والتحضيرات لدورة الألعاب البارالمبية للشباب في دبي 2025، ودورة “آيتشي–ناغويا 2026”.

تشير هذه الأحداث إلى التزام الأمير فهد بن جلوي ودوره الكبير في دعم وتطوير رياضات ذوي الإعاقة على المستوى الإقليمي والدولي.