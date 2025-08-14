شكرا لقرائتكم خبر «الجسر اللوجستي» بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.. يعزز من كفاءة الخدمات اللوجستية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد مشروع تصميم وإنشاء الجسر الرابط بين «منطقة الإيداع وإعادة التصدير بالجزيرة الصناعية» في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، أحد المشروعات النوعية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع ودعم الأنشطة الاقتصادية المتنامية في المنطقة.

ويشكل الجسر، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 199.99 مليون ريال، من المشروعات الاستراتيجية الفريدة التي تنفذها الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتعزيز تكامل البنية التحتية الداعمة للصناعات والخدمات اللوجستية.

ويهدف المشروع، الذي جاوزت نسبة إنجازه الـ55%، إلى ربط المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان بميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، من خلال مسار مباشر يرفع كفاءة النقل ويعزز مرونة العمليات اللوجستية.

ويبلغ طول الجسر 625 م، ويعتمد في تنفيذه على عارضة خرسانية مسبقة الصب تستند إلى 76 وتدا، بعمق يصل إلى 55 م، ليرتبط بجزيرة صناعية تعد من أهم المواقع الاستثمارية الواعدة في المدينة.