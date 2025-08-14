شكرا لقرائتكم خبر أمانة الشرقية تحصد المركز الأول في وحدات البيانات والإحصاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت أمانة المنطقة الشرقية المركز الأول على مستوى أمانات المملكة في مجال وحدات البيانات والإحصاء للمرة الرابعة، بنسبة نضج بلغت (99) لفترة الربع الأول من 2025م.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن نتائج القياس الدوري الذي تجريه الإدارة العامة للإحصاء في مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار بوزارة البلديات والإسكان؛ لقياس نضج وحدات البيانات والإحصاء في الأمانات، ويستند القياس إلى عدد من المؤشرات، تشمل سرعة توفير البيانات، ورفع دقتها وجودتها، والالتزام بالمعايير والإجراءات الإحصائية، إضافة إلى فعالية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن هذا التميز يعكس الجهود المستمرة، واهتمام الأمانة بجودة ودقة البيانات باعتبارها رافدا أساسيا لصنع القرار، والتعرف الدقيق على التحديات والفرص، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأوضح أن مركز البيانات بالأمانة بذل جهودا مكثفة للالتزام بمعايير التقييم، شملت تحسين جودة جمع وتحليل البيانات، وتسريع إتاحتها، ونشر ثقافة أهمية البيانات والإحصاءات في اتخاذ القرار، وتأهيل الكوادر البشرية بمركز البيانات، إضافة إلى تعزيز التواصل والتنسيق مع الإدارة العامة للإحصاء في الوزارة.

وبين أن هذه الإنجازات تمثل دفعة قوية لتعزيز التميز في إدارة البيانات والإحصاءات، مشيرا إلى أن الأمانة تضع البيانات والإحصاءات في مقدمة الأولويات؛ لرفع جودة اتخاذ القرار، وانعكاس ذلك على تحسين جودة الخدمات البلدية، مؤكدا أن الأمانة مستمرة في الحفاظ على هذا المستوى المتقدم والبناء عليه، دعما لجهود رفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات، وبما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.