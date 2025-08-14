شكرا لقرائتكم خبر 17 فارسا يتنافسون في بطولة «التقاط الأوتاد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل فعاليات صيف النماص 2025 استقطاب الزوار من داخل المملكة وخارجها، من خلال باقة متنوعة من البرامج والأنشطة التي تمزج بين الرياضة والسياحة في أجواء طبيعية خلابة تعكس مقومات المحافظة السياحية.

وشهد ميدان الفروسية بمحافظة النماص، إقامة بطولة التقاط الأوتاد في نسختها الثانية، التي نظمتها بلدية المحافظة على مدى 4 أيام، بمشاركة 17 فارسا من أندية محلية، إلى جانب عدد من لاعبي المنتخب السعودي الذين حققوا كأس العالم لالتقاط الأوتاد في جنوب أفريقيا عام 2023، بالإضافة إلى فارسين من دولة قطر.

وتوج رئيس بلدية النماص المهندس خالد بن مغدي الوادعي الفائزين بالمراكز الأولى، حيث حقق راشد المري المركز الأول، وجاء عبدالعزيز الشهراني في المركز الثاني، ومهذل القحطاني في المركز الثالث، ومحمد الدوسري في المركز الرابع، ومحمد الهاجري في المركز الخامس، وسط أجواء تنافسية وتفاعل جماهيري كبير.

وتعد رياضة التقاط الأوتاد من الفنون العسكرية القديمة التي كانت تمارس أثناء الحروب، وتتطلب مهارة عالية ودقة في الأداء.