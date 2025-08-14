شكرا لقرائتكم خبر انطلاق أسبوع الملاكمة ضمن كأس العالم للرياضات الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت «المملكة أرينا» في الرياض انطلاق فعاليات أسبوع الملاكمة، وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير، باستقبال الملاكم البريطاني موسيس إيتاوما وديليان وايت، استعدادا لخوض نزال قمة الوزن الثقيل المقرر إقامته السبت المقبل في «anb Arena»، ضمن واحدة من أبرز فعاليات الملاكمة العالمية المصاحبة لمنافسات كأس العالم للرياضات الالكترونية.

ويعد النزال المرتقب اختبارا مهما لإمكانات إيتاوما، الذي يمتلك سجلا خاليا من الهزائم في 20 نزالا، منها 10 حسمت بالضربة القاضية، فيما يسعى وايت صاحب الخبرة الواسعة والسجل الاحترافي البالغ 31 فوزا «21 منها بالضربة القاضية» مقابل 3 هزائم، إلى استعادة مكانته على الساحة الدولية بعد عودته من إصابة في اليد أبعدته عدة أشهر.

وتتواصل فعاليات الأسبوع غدا مع التدريبات المفتوحة، التي ستتيح للجمهور والإعلاميين مشاهدة المقاتلين على الحلبة عن قرب قبل المواجهة المرتقبة، في أجواء حماسية تمهد للمراحل التالية من أسبوع الملاكمة وصولا إلى ليلة النزال.

وإلى جانب نزال (إيتاوما – وايت)، تتضمن الأمسية مجموعة من النزالات العالمية، أبرزها مواجهة البريطاني نيك بول والأسترالي سام غودمان في نزال الوزن الخفيف، ويسعى كلاهما للحفاظ على سجلهما النظيف من الهزائم وتعزيز حظوظهما في المنافسة على الألقاب العالمية، ويلتقي بطل رابطة الملاكمة العالمية (WBA) في وزن الريشة راي فورد بالبورتوريكي أبراهام نوفا في مواجهة قوية، لما يمتلكه الطرفان من سجل احترافي مميز ومهارات عالية.

وفي نزال آخر بوزن الثقيل، يواجه الكرواتي فيليب هيرغوفيتش البريطاني ديفيد أديلي، بينما يلتقي الياباني هاياتو تسوتسومي بالبريطاني قيس أشفق في مواجهة تجمع بين السرعة الآسيوية والخبرة البريطانية.