المسند: أمطار صيفية متوقعة على غرب المملكة مع انخفاض طفيف في الحرارة .. فيديو

الرياض - علي القحطاني - كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الدكتور عبد الله المسند، عن توقعات تشير إلى استمرار الأمطار الصيفية خلال الأسبوع الجاري على مناطق جازان والباحة وعسير ومكة المكرمة، فيما لن تشمل هذه الحالة بقية مناطق المملكة، مع توقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وأوضح المسند أن الأمطار الصيفية تُعد من الظواهر النادرة في معظم أنحاء المملكة، باستثناء المناطق الغربية التي قد تشهد أحيانًا هطولات في هذا الفصل.

وأضاف خلال حديثه عبر قناة “العربية”، أن شدة الجفاف في بعض الأوقات قد تتسبب في تبخر قطرات المطر قبل وصولها إلى سطح الأرض، ما يقلل من فرص الاستفادة منها.

وأشار إلى أن هذه الحالة المناخية تعكس خصوصية الطقس في غرب المملكة، خاصة مع ندرة الأمطار في فصل الصيف ببقية المناطق.