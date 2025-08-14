توقعات الأرصاد لنهاية الأسبوع: ارتفاع درجات الحرارة في المدينة المنورة، تبوك، والشرقية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توقعت الأرصاد الجوية في تقريرها اليوم أن تكون الأحوال الجوية متقلبة في عدد من المناطق في المملكة العربية السعودية خلال نهاية الأسبوع. من المتوقع حسب التقرير هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة في مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة. ومن المتوقع أن تكون الأمطار مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تشهد مناطق المدينة المنورة وتبوك أمطار خفيفة إلى متوسطة، بينما ستتعرض مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، ونجران لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.

ومن المنتظر أيضًا استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة في مناطق المدينة المنورة، تبوك، والشرقية.

وفيما يتعلق بحالة البحر، من المتوقع أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية، مع ارتفاع في ارتفاع الموج. بينما ستكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي.

هذه التوقعات تأتي ضمن جهود الأرصاد الجوية لتوفير المعلومات الدقيقة والمحدثة للمواطنين والمقيمين في المملكة لضمان سلامتهم وتحضيرهم للظروف الجوية المتغيرة.