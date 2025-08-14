استمرار ارتفاع درجات الحرارة في ألمانيا مع توقع وصولها إلى 37 درجة مئوية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تواصل موجة الحر في ألمانيا مع توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية

تستمر درجات الحرارة في الارتفاع بشكل مستمر في ألمانيا، حيث تشهد البلاد موجة حر شديدة منذ عدة أيام.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية صباح اليوم، أن درجات الحرارة العظمى ستتراوح بين 25 و30 درجة مئوية.

من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 37 درجة مئوية، خاصة في الجنوب الغربي من البلاد.

وتتوقع الهيئة أن تنخفض درجات الحرارة إلى 16 درجة مئوية خلال الليل، وإلى 13 درجة مئوية في جنوب وجنوب شرق البلاد.