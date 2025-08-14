الأمطار الغزيرة تغمر العاصمة الكورية الجنوبية وتؤدي إلى وفاة شخص وإخلاء المئات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - امطار غزيرة تضرب عاصمة كوريا الجنوبية وتخلف ضحايا

هطلت أمطار غزيرة على منطقة العاصمة الكبرى في كوريا الجنوبية لليوم الثاني على التوالي، مما أسفر عن وفاة شخص وتضرر مئات الطرق والمنازل بالمياه، مع إجلاء أكثر من ألف شخص.

كميات الأمطار التي هطلت في أجزاء من العاصمة سول والمدن القريبة منها وصلت إلى 250-300 مليمتر، مما تسبب في حدوث فيضانات مفاجئة وتعطل المركبات على الطرق.

السلطات أصدرت تحذيرات من الفيضانات والانهيارات الأرضية في المناطق القريبة من الأنهار والجداول والتلال، وتمكن عمال الطوارئ من إنقاذ 145 شخصًا على الأقل والتعامل مع مئات البلاغات عن اضطرابات في الطرق.

وأعلنت وزارة الداخلية والسلامة أنه تمت استعادة التيار الكهربائي إلى نحو 4 آلاف منزل بعد انقطاعه لفترة طويلة خلال الليل.