زيادة الطلب على التقنيات الذكية تدفع شركة صناعة “آيفون” لتحقيق مكاسب مالية أكبر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - طلب الذكاء الاصطناعي يعزز أرباح شركة مصنعة لـ”آيفون”

أظهرت تقارير حديثة أن الطلب المتزايد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قد ساهم في زيادة أرباح شركة فوكسكون، الشركة المصنعة لأجهزة الآيفون، بنسبة قدرها 27% خلال الربع الثاني من العام الحالي.

ووفقًا للتقارير، بلغ صافي الربح لشركة فوكسكون في الربع الثاني حوالي 44.36 مليار دولار تايواني، متفوقة بذلك عن توقعات السوق التي كانت تتوقع صافي ربح بقيمة 38.81 مليار دولار تايواني.

ومن المتوقع أن تسجل الشركة نموًا كبيرًا في إيرادات أعمال خوادم الذكاء الاصطناعي بنسبة تزيد عن 170% على أساس سنوي خلال الربع الحالي.

ويرجع هذا الارتفاع في الطلب إلى تصنيع الشركة رفوف خوادم مخصصة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للذكاء الاصطناعي، وشراكتها الاستراتيجية مع شركة إنفيديا الرائدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي خطوة استراتيجية أخرى، أعلنت فوكسكون اقتناص حصة في شركة تيكو إلكتريك آند ماشينري، المتخصصة في تصنيع المحركات الصناعية، بهدف تعزيز مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي.

وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية، يبقى تهديد الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشركة في الأفق، مما دفع الشركة لنقل جزء كبير من إنتاجها من الهواتف الذكية إلى الهند كإجراء وقائي.