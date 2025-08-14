“الشؤون الدينية” تحث زوار الحرمين على الالتزام بالآداب والتعاون مع رجال الأمن

عدن - ياسمين عبدالعظيم - دعت رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الزوار والمعتمرين إلى التقيد بالآداب الدينية والالتزام بالتعليمات الخاصة بالسلامة والأمان خلال أداء العبادات.

وجاءت هذه الدعوة في إطار سعي الرئاسة لضمان سلامة وراحة الحجاج والزوار، وتجنب أي حوادث تشوب أجواء العبادة والطاعة.

وشددت الرئاسة على أهمية التعاون مع رجال الأمن والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المسؤولة، لضمان تسهيل إجراءات الطقوس الدينية وتأمين سلامة الحجاج والمعتمرين.

وأشارت الرئاسة إلى أنها تعمل جاهدة على توفير بيئة تعبدية مناسبة، تحترم مشاعر الزوار وتسهل عليهم أداء العبادات والطقوس الدينية بيسر وسهولة.

وختمت الرئاسة بالتأكيد على أهمية الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة، والتعاون مع الجهات المختصة لضمان تجربة دينية مميزة وآمنة لجميع الزوار والحجاج.