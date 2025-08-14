كيفية الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي من السعودية برقم الإقامة عبر أبشر ومقيم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يسهل الآن على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الحصول على استعلام سريع وموثوق حول تأشيرة الخروج النهائي من البلاد من خلال منصتي “أبشر” و”مقيم”. هاتان المنصةان الإلكترونيتان توفران طريقة سهلة وفعالة للتحقق من حالة التأشيرة الخاصة بهم، مما يوفر الوقت والجهد اللازمين للذهاب إلى المكاتب الرسمية.

الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي عبر أبشر

من خلال منصة “أبشر”، يمكن للمستخدمين البحث عن تأشيرة الخروج النهائي باستخدام رقم الإقامة. بعد الدخول إلى الموقع واختيار “خدمات الأفراد” ومن ثم تبويب “الجوازات” و”التأشيرات”، يمكن إدخال رقم الإقامة واسم المستخدم ورقم جواز السفر لعرض تفاصيل التأشيرة بما في ذلك تاريخ انتهائها وصلاحية الإقامة.

التحقق من صلاحية تأشيرة الخروج والعودة

باستخدام منصة “مقيم”، يمكن للمستخدمين التحقق من تأشيرة الخروج والعودة عن طريق إدخال رقم التأشيرة ورقم جواز السفر. يتيح هذا التحقق تجنب المشاكل القانونية والتأكد من صلاحية التأشيرة.

شاهد أيضًا: كيفية الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي من السعودية عبر أبشر ومقيم

أهمية استعلام التأشيرات إلكترونياً

يعد استعلام تأشيرة الخروج النهائي أمرًا ضروريًا لتجنب الغرامات المحتملة وتسهيل التخطيط للسفر. يساهم هذا الإجراء في الامتثال للقوانين والتحول الرقمي في المملكة.

شروط الحصول على تأشيرة خروج نهائي

– صلاحية الإقامة وقت التقديم.

– عدم وجود بلاغ هروب أو شكوى من الكفيل.

– سداد جميع الرسوم والمستحقات.

– خلو السجل من المخالفات المرورية.

– عدم تسجيل أي مركبة باسم المغادر.

– حضور مقدم الطلب شخصيًا.

– وجود بصمة إلكترونية لمن هم فوق 15 عامًا.

– صلاحية جواز السفر لمدة لا تقل عن 60 يومًا.

مميزات منصتي أبشر ومقيم

تتيح منصتا “أبشر” و”مقيم” الاستعلام السريع والدقيق عن التأشيرات وتوفر خدمات إضافية مثل الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتجديدها.

نصائح هامة قبل مغادرة المملكة بتأشيرة خروج نهائي

قبل السفر، يجب تسوية جميع الأمور المالية ونقل ملكية السيارة والتأكد من عدم وجود قضايا قانونية عالقة. يُنصح بالاحتفاظ بنسخة من التأشيرة واستعلام تأشيرة الخروج النهائي عبر “أبشر” و”مقيم” للامتثال للأنظمة وتجنب المشاكل المحتملة.