تقبل جامعة طيبة 60 طالبًا وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في برنامج السنة التأهيلية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت جامعة طيبة اليوم الأربعاء عن استقبالها لـ 60 طالبًا وطالبة من ذوي الصم وضعاف السمع في برنامج السنة التأهيلية للعام الجامعي 1447هـ. يأتي هذا القرار ضمن الدفعة الرابعة منذ بداية البرنامج في عام 1444هـ، حيث تم قبول 30 طالبًا وطالبة من كل فئة من مختلف مناطق المملكة.

يأتي هذا البرنامج في إطار جهود الجامعة لتمكين ذوي الإعاقة السمعية من الوصول إلى التعليم الجامعي، وتحقيقاً لأهداف التنمية البشرية ورؤية المملكة العربية السعودية 2030. يشمل البرنامج خطة تعليمية شاملة تهدف إلى تطوير مهارات اللغة العربية وتدريب الطلاب على استخدام الحاسوب الآلي، بالإضافة إلى تعليمهم مهارات حياتية ومعرفية تدعم اندماجهم الأكاديمي.

منذ إطلاق البرنامج، تمكن عدد من خريجيه من مواصلة دراستهم في تخصصات جامعية متنوعة، مثل المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية والتربية البدنية وعلوم الرياضة. وذلك بفضل الكوادر الأكاديمية المؤهلة وخدمات الترجمة الفورية للغة الإشارة والبيئة التعليمية المتكاملة التي تلبي احتياجات الطلاب.

هذا وتعتبر هذه الخطوة خطوة مهمة نحو تحقيق المساواة في فرص التعليم وتمكين جميع فئات المجتمع من الحصول على فرص تعليمية متكافئة.