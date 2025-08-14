اجتماع تنسيقي في بيئة مكة لتعزيز مبادرات التشجير

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عُقد اليوم اجتماع تنسيقي في مقر الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حضره فريق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة من إدارة البيئة ومكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة، بالإضافة إلى شركة كدانة للتطوير. هدف الاجتماع هو متابعة أعمال التشجير في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

تم خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز في المبادرات القائمة، ومناقشة خطة زمنية لتسريع وتيرة العمل ومعالجة التحديات، استعدادًا لانطلاق موسم التشجير القادم في أكتوبر من هذا العام.

وأوضح المهندس عبدالله الصبحي، رئيس فريق فرع الوزارة، أن الاجتماع تناول متابعة أعمال التشجير والخطط والاستراتيجيات الهادفة لتعزيز المساحات الخضراء بالتعاون مع الهيئة الملكية، بهدف تحسين البيئة المحيطة ودعم الاستدامة البيئية.

من جانبه، أكد المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، حرص الفرع على تعزيز التكامل والتعاون مع الجهات والشركاء في المجال البيئي، مشددًا على أن نجاح هذه الجهود المشتركة سيسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، والحد من آثار الجهد الحراري، وتحسين جودة الهواء في المشاعر المقدسة.