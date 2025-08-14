تطوير أمانة الطائف: إنشاء محاور التفاف جديدة في 14 شارعًا لتحسين حركة المرور

عدن - ياسمين عبدالعظيم - دعمت أمانة الطائف عددًا من الطرق والشوارع الرئيسة بمحاور التفاف جديدة تهدف إلى تحرير الحركة المرورية وضمان انسيابية تدفق المركبات في مختلف الاتجاهات، مع تعزيز ممكنات عدم التداخل المروري في نقاط الالتفاف المستحدثة.

تم تنفيذ هذه الأعمال على 14 شارعًا رئيسيًا تم رفع كفاءتها المرورية خلال الفترة الماضية.

وفي بيان صادر عن الأمانة لـ “سبق”، أوضحت أنها قامت بمتابعة المعالجات الميدانية في الشوارع المستهدفة بعد تحليل بيانات الحركة المرورية، ومعالجة الملاحظات في النقاط الحرجة، وتعزيز جهود السلامة المرورية عبر تحسين الأرصفة والبردورات، وتركيب منظمات حركة المركبات ووسائل التهدئة، بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية ودهان المسارات ومحددات السرعة.

شاهد أيضًا: كيفية الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي من السعودية برقم الإقامة عبر أبشر ومقيم

يأتي استحداث نقاط الالتفاف ضمن برنامج تطوير الطرق بالمحاور الرئيسة، بهدف جعلها سالكة دون إشارات مرورية لدعم مرونة تدفق المركبات، مع توفير متطلبات السلامة للمشاة والمركبات، وإضافة مخفضات سرعة ومطبات صناعية وتوسعة المسارات ودعمها بالخطوط والشواخص الأرضية. ويسهم ذلك في تقليل زمن التنقل مع إعطاء الأولوية للسلامة العامة وفق الكثافة المرورية لكل طريق.

وقد حددت الأمانة المواقع ذات الأولوية لمعالجتها بشكل استباقي، بما يعزز كفاءة السلامة المرورية داخل الشبكة الداخلية، ويسهم في رفع جودة البنية التحتية الحضرية، وذلك تماشيًا مع مستهدفات وزارة البلديات والإسكان لتحسين جودة الحياة.