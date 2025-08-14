سعر برميل النفط يرتفع إلى 66.08 دولارًا مع ارتفاع أسعار خام برنت

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ارتفعت أسعار النفط اليوم، حيث وصلت العقود الآجلة لخام برنت إلى 66.08 دولارًا للبرميل. وذلك بزيادة قدرها 45 سنتًا أو 0.7%، وذلك في تمام الساعة 0631 بتوقيت جرينتش. وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 44 سنتًا أو 0.7% لتصل إلى 63.09 دولارًا.

وكان العقدان قد سجلا أمس الأربعاء أدنى مستوى لهما في شهرين، وذلك بسبب التوقعات المتعلقة بالإمدادات التي صدرت عن الحكومة الأمريكية ووكالة الطاقة الدولية. هذا الارتفاع في الأسعار يأتي في سياق تقلبات السوق العالمية والتحديات التي تواجه صناعة النفط والطاقة في الوقت الحالي.