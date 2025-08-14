HONOR تكشف عن هاتف HONOR Magic V5 القابل للطي خلال حدث إطلاق إقليمي في دبي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف إمكانيات جديدة: HONOR تكشف عن هاتف HONOR Magic V5 القابل للطي في حدث إطلاق رائع بدبي

أعلنت شركة HONOR، الرائدة عالميًا في مجال أنظمة الأجهزة الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي، عن إطلاق هاتفها الجديد HONOR Magic V5، الذي يعد نقلة نوعية في عالم الهواتف القابلة للطي. تم الكشف عن الهاتف في حفل فاخر أقيم في دبي، بمشاركة وسائل الإعلام والمؤثرين وقادة الصناعة.

رحلة HONOR نحو التميز والتوسع

بدأت بيني دياو، الرئيسة التنفيذية للتسويق في HONOR لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الحفل بتأكيد التزام الشركة بالابتكار وتحقيق تجارب مستخدم مبتكرة. وقد جعلت هذه الرؤية HONOR تحقق نموًا كبيرًا في المنطقة، وتميزت بإطلاق هواتف مثل HONOR Magic V3 وسلسلة HONOR 400 Series.

تحطيم رقم قياسي في موسوعة غينيس

خلال الحدث، حطم هاتف HONOR Magic V5 رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في فئة "أثقل وزن يتم رفعه بواسطة هاتف قابل للطي معلق". وقدم رئيس HONOR في المنطقة تصريحًا يشيد بالمتانة والجودة الاستثنائية للهاتف.

إمكانيات جديدة في التصوير والأداء

يأتي هاتف HONOR Magic V5 بكاميرا عدسة تليفوتوغرافية بدقة 64 ميجابكسل، وميزة AI Super Zoom التي تتيح التكبير حتى 100 مرة بدون فقدان جودة الصورة. كما يتميز الهاتف بأداء مميز وبطارية كبيرة تدوم طويلا.

ميزة Magic Sidebar وGoogle Gemini

تمثل Magic Sidebar وGoogle Gemini تقنيات مبتكرة تجعل تجربة الاستخدام سلسة وذكية، وتعزز الإنتاجية والاتصال بأجهزة أخرى بسهولة.

ألوان، أسعار وتوفر

يتوفر هاتف HONOR Magic V5 بألوان متنوعة بسعر 1799 دولار، بينما تبلغ أسعار جهاز HONOR Magic Pad 3 وHONOR MagicBook Art 14 1699 و 799 دولار على التوالي. عروض خاصة وهدايا قيمة متاحة بحسب كل بلد.

توسيع النظام البيئي

بجانب HONOR Magic V5، تتوسع HONOR في نظامها البيئي مع إطلاق HONOR Magic Pad 3 وHONOR MagicBook Art 14، لتلبية احتياجات الاتصال والإنتاجية بأداء قوي وتصاميم مبتكرة.

