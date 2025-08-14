التجارة تطلق حملة استدعاء لمركبات BMW تحذر من قيادتها فورا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة التجارة عن توسيع حملة استدعاء عدد من طرازات مركبات BMW، وذلك لوجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق قد يؤدي، عند وقوع حادث، إلى خروج شظايا معدنية حادة تتسبب في إصابات خطيرة.

الوزارة تهيب بملاك المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التوقف الفوري عن قيادتها والتواصل مع الشركة لاستبدال نافخ الوسادة الهوائية مجانًا.

يأتي هذا الإجراء في إطار استمرار جهود الوزارة لضمان سلامة المستهلكين وتعزيز معايير السلامة على الطرق، حيث تم الإعلان في يونيو الماضي عن استدعاء 7,409 مركبات BMW لنفس السبب المتعلق بسلامة الوسائد الهوائية.

ندعو جميع أصحاب مركبات BMW المتأثرة بالحملة إلى الامتثال لتوجيهات الوزارة والتعاون لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين على الطرق.