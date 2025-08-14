مسنون خارقون يحافظون على عقول شابة وذاكرة قوية بشكل غير متوقع

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فئة فريدة من كبار السن تحمل اسم “المسنين الخارقين” تثبت دراسة أمريكية استثنائية لديهم ذاكرة قوية وعقول شابة، رغم تقدمهم في العمر. وفقًا للدكتورة ساندرا وينتراوب، أستاذة الطب النفسي وعلم الأعصاب بجامعة نورث وسترن، فإن مصطلح “المسنين الخارقين” يشير إلى أداء ممتاز في اختبار الذاكرة، وليس حالة مرضية.

الدراسة التي استمرت 25 عامًا وشملت فحص 79 دماغًا لكبار السن، كشفت عن اختلافات بيولوجية بارزة بين أدمغة هؤلاء الأشخاص وأدمغة الأفراد الأكبر سنًا الذين يعانون من تقدم في العمر بشكل طبيعي. بعض الأشخاص الذين تجاوزوا الثمانين كانت أدمغتهم خالية من بروتينات الأميلويد والتاو المرتبطة بالزهايمر، بينما احتفظ آخرون بقوة ذاكرتهم حتى وهم يحتوون على تلك البروتينات.

أظهرت النتائج أيضًا أن أدمغة “المسنين الخارقين” تتميز بعدم ترقق القشرة الدماغية واحتوائها على عدد كبير من الخلايا المسؤولة عن السلوك الاجتماعي وتقوية الذاكرة. كما كانوا يتمتعون بحياة اجتماعية نشطة وروابط شخصية قوية.

توصي الدراسة باتباع أسلوب حياة صحي، من خلال التغذية الجيدة والنوم الكافي وممارسة الرياضة والتواصل الاجتماعي، للحفاظ على صحة الدماغ حتى في سن الثمانين. الدراسة تشير إلى أنه بالإمكان الحفاظ على قوة الذاكرة والعقل في سن متقدمة، وهذا يعزز فهمنا لعملية الشيخوخة الدماغية بشكل عام.