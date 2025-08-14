اخبار السعوديه

الدراسة تنعش مبيعات القرطاسيات

الرياض - علي القحطاني - تشهد سوق القرطاسيات والأدوات المكتبية رواج كبير قبل أيام من بداية العام الدراسي الجديد 1447 – 1448 هـ ، حيث يزداد الإقبال على شراء مستلزمات الدراسة للطلاب .

وكشفت جولة لـ”صدى ” استقرار نسبياً في الأسعار مقارنة بأسعار العام الماضي وسط توقعات بتحقيق أرباح مرتفعة للمكتبات والمحال التجارية أو المتاجر الإلكترونية مع زيادة حجم المبيعات .

وتتراوح سعر الحقائب المدرسية مابين ٣٠ وحتى حوالي١٠٠ ريال ، ويتراوح سعر حبر الطابعة مابين حوالي 65 ريال و 125 ريال ، كما تباع باقي الأدوات كالة الحاسبة والأقلام والدفاتر والقرطاسية والأكسسوارات بأسعار مناسبة مع إتاحة عروض مختلفة وسط تنافس التجر على إرضاء المستهلك بالجودة والسعر المناسبين .

ووفقاً لإتحاد الغرف التجارية فإن هناك ما يقرب من 5 آلاف مكتبة متخصصة في بيع أدوات المدرسة لتلبية احتياجات الطلاب بمختلف مناطق المملكة ، فيما يبلغ حجم السوق حوالي 1.5 مليار ريال ، ويتم التعاقد قبل الموسم الدراسي الجديد على توريد السلع المطلوبة من عدة دول مثل أمريكا والصين والهند وماليزيا وإيطاليا وألمانيا والبحرين وغيرها مع مواكبة المنتجات الجديدة .

