المسند: موجات الحر المرهقة لم تنته بعد

الرياض - علي القحطاني - حذر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، عبدالله المسند، من استمرار موجات الحر المرهقة خلال الفترة الحالية.

وأكد المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن هذه الظواهر الجوية غالبًا ما تحدث خلال الثلث الأخير من شهر أغسطس، وتعرف شعبيًا باسم “وعكات سهيل”.

وأوضح أن تحسن الأجواء بشكل ملحوظ لا يتوقع عادة إلا بعد ظهور النجم الثاني من سهيل، أي خلال الثلث الأخير من شهر سبتمبر، مشيرًا إلى أن هذه التقديرات تعتمد على الرصد التاريخي والموروث المناخ.

