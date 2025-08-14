تحديث اشتراطات اللوحات الدعائية في مدن المملكة من قبل وزارة البلديات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن إصدار اشتراطات تنظيمية جديدة للّوحات الدعائية في مدن المملكة، بهدف تحسين المشهد الحضري وتعزيز الجاذبية البصرية في البيئة العمرانية.

تضمنت الاشتراطات معايير دقيقة تراعي الطابع المعماري المحلي لكل منطقة، وتنسجم مع موجهات التصميم المعتمدة، وتهدف إلى ضبط استخدام اللوحات على الطرق والمباني والمرافق العامة بشكل يحافظ على السلامة والمظهر العام.

وأكدت الوزارة أهمية إزالة اللوحات عند انتهاء مدة الترخيص أو إلغاء النشاط، وإعادة الموقع إلى وضعه السابق، للحفاظ على المشهد البصري وتعزيز الهوية العمرانية.

شاهد أيضًا: كيفية الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي من السعودية برقم الإقامة عبر أبشر ومقيم

تأتي هذه الاشتراطات في إطار جهود الوزارة للحد من التشوه البصري وتعزيز ثقافة الامتثال، وتحقيق بيئة حضرية متكاملة تدعم تطلعات السكان وتراعي حقوق المارة والسائقين.

ودعت الوزارة المعلنين وأصحاب الأنشطة التجارية للاطلاع على تفاصيل الاشتراطات من خلال موقع الوزارة الإلكتروني أو منصة “بلدي”.