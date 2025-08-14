مزرعة سعودية تبيع كل محتوياتها في مزاد دولي لمزارع إنتاج الصقور في عام 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، الذي يُنظم بمقر نادي الصقور السعودي في ملهم (شمال مدينة الرياض)، إقبالا كبيرا ونشاطًا ملحوظًا من قبل عدد كبير من المشترين والمزارعين المحليين والعالميين.

مزرعة نجد السعودية تبرز ببيع كامل معروضها من الصقور

تألقت مزرعة نجد السعودية في هذا المزاد، حيث تمكنت من بيع كامل معروضها من الصقور بنجاح كبير. وقد أكد وكيل المزرعة، تركي محمد العثمان، أن هذه النجاحات تأتي في إطار دعم نادي الصقور السعودي للمزارع المحلية والعالمية.

نمو ملحوظ في إنتاج الصقور هذا العام

ومن الجدير بالذكر أن إنتاج مزرعة نجد السعودية قد شهد نموًا كبيرًا هذا العام، حيث شاركت في المزاد بـ11 صقرًا بعدما بدأت العام الماضي بأربعة صقور فقط. وقد تم بيع جميع الصقور التي عرضتها المزرعة بنجاح.

الدعم المستمر من نادي الصقور السعودي

يأتي هذا النجاح الملفت في إطار الدعم الكبير الذي يقدمه نادي الصقور السعودي للمزارع المشاركة، سواء على الصعيدين المحلي والعالمي. ويعكس هذا الدعم الجهود الجادة التي تبذلها المملكة لتعزيز هذا القطاع ودعم الإنتاج الوطني.

المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور وجهة عالمية رائدة

ويُعد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي يستمر لمدة 21 يومًا، الأكبر من نوعه عالميًا. ويجمع المزاد بين نخبة من سلالات الصقور المنتجة حول العالم، ليصبح وجهة سنوية مهمة للصقارين والمنتجين. وتأتي هذه الجهود ضمن سعي نادي الصقور السعودي للحفاظ على تراث الصقور وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية لهواة الصقور.