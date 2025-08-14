ضبط قوات الأمن البيئي مواطنًا ينقل حطبًا محليًا في المدينة المنورة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قوات الأمن البيئي تضبط مواطنًا في المدينة المنورة لنقله حطبًا محليًا

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة في منطقة المدينة المنورة، حيث تم ضبطه وهو يقوم بنقل 9 أمتار مكعبة من الحطب المحلي. تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضده، وتم تسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة.

عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى 16,000 ريال لكل متر مكعب، وتحث القوات الأمنية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام التالية: 911 في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. سيتم التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.