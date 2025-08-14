شكرا لمتابعة خبر عن التجارة توضح إجراءات نقل ملكية السجل التجاري لمؤسسة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت وزارة التجارة الإجراءات الواجب اتخاذها عند نقل ملكية سجل تجاري قائم لمؤسسة إلى مالك جديد وذلك حفظًا للحقوق ومنع أي التزامات غير متوقعة لاحقًا.

وأكدت الوزارة على وجوب تحقق مالك السجل المنقول إليه من التزامات السجل التجاري والتأكد من خلوه من المخالفات أو الغرامات أو الرسوم المتأخرة وعدم وجود دعاوى قضائية، على أن تتم عملية التوثيق النظامي إلكترونيًا بالرمز المرسل على الجوال.

وأشارت إلى أنه يجب عند نقل ملكية السجل التجاري لمؤسسة استكمال الإجراءات لدى كافة الجهات ذات العلاقة والتي من أبرزها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والغرف التجارية، والبنوك.