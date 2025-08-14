شكرا لمتابعة خبر عن بدء أعمال السجل العقاري في 23 حيًا بالقصيم ومكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (14,623) قطعة عقارية في (21) حيًا بمنطقة القصيم منها (13) حيًا في محافظة بريدة، و(4) أحياء بمحافظة مركز قصر بن عقيل، و(3) أحياء بمحافظة رياض الخبراء، وحي واحد بمحافظة عنيزة، ابتداءً من 17 أغسطس 2025م، الموافق 23 صفر 1447هـ، وحتى نهاية يوم 20 نوفمبر 2025م، الموافق 29 جمادى الأول 1447هـ، فيما ستبدأ أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (8,762) قطعة عقارية في (حي الشراع، حي الأمواج)، بمحافظة جدة في منطقة مكة المكرمة، ابتداءً من 24 أغسطس 2025م، الموافق 1 ربيع الأول 1447هـ، وحتى نهاية يوم 27 نوفمبر 2025م، الموافق 6 جمادى الآخر 1447هـ.

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة القصيم تشمل الأحياء التالية في محافظة بريدة: (حي المنسي، جزءًا من حي ضراس الجنوبية، جزءًا من حي العقيق، جزءًا من حي الجديدات، جزءًا من حي الليوان، جزءًا من حي غرناطة، جزءًا من حي المليداء، جزءًا من حي البدور، جزءًا من حي خب روضان، أجزاءً من حي البصر، أجزاءً من حي الغماس، أجزاءً من حي الدعيسة، أجزاءً من حي السعادة)، كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة رياض الخبراء: (حي المهندسين، حي المصيف، حي الصناعية)، والأحياء التالية في محافظة مركز قصر بن عقيل:

(جزءًا من حي البستان وجزءًا من حي غرناطة، وجزءًا من حي الريان، وجزءًا من حي النرجس)، ويكون التسجيل بمحافظة عنيزة في : (حي الدرة)، مُبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت “هيئة العقار” أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa، أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.