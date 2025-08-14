شكرا لمتابعة خبر عن تجمع جازان الطبي يكتشف علاجاً فعالاً لسرطان الرئة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح قسم الأورام بتجمع جازان الطبي في اكتشاف علاج فعال لسرطان الرئة، مشيرين إلى إن الأدوية متوفرة ولا يُحول مريضا خارج المنطقة.

وقال استشاري باطنة الأورام في التجمع :”في الأول علاج السرطان كان مقتصراً فقط على الكيماوي إلا إنه تم اكتشاف طفرات جينية وتم إعطاء علاجات خاصة لهذه الطفرات والتي أظهرت استجابة ممتازة جداً لهذه الفئة من المرضى وحسنت نوعية الحياة والمعيشة”٠

وأضاف” تجمع جازان الصحي وقسم الأورام يواكب هذه التطورات وهذا النهج بعمل جميع الفحوصات الجينية ،بعد اكتشاف علاج عالمي جديد لسرطان الرئة “٠