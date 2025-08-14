شكرا لمتابعة خبر عن تركي الفيصل: كيف يتوقع أن تطبع السعودية مع مجرم أو مختل إبادي مثل نتنياهو .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات الأسبق أن المملكة لا يمكن أن تطبع علاقاتها مع إسرائيل في الوضع الحالي دون تحقيق سلام حقيقي.

وقال الأمير تركي، خلال مداخلة تلفزيونية: “كيف يمكن لأحد أن يتوقع أن تطبع السعودية مع مجرم أو مختل إبادي مثل نتنياهو؟ من المستحيل أن تطبع السعودية مع إسرائيل دون سلام”.

وأضاف: “المملكة كانت سباقة في تقديم مبادرة السلام العربية، والتي لا تزال مطروحة على الطاولة لتقديم خطة لإنهاء القتال في غزة والمضي قدمًا نحو إنهاء الأعمال العدائية، وهناك تاريخ طويل من العمل السعودي من أجل السلام”.

وكانت المملكة قد نددت بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وأدانت بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكدت المملكة أن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال دون رادع، تعيد التأكيد مجددًا على أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حق فيها، استنادًا للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.