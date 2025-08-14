61,776 شهيدًا و154,906 مصابين في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين في غزة إلى أرقام مروعة

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم الخميس بارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 61,776 شهيدًا، معظمهم من الأطفال والنساء. وتجاوز عدد المصابين 154,906 شخص، فيما ما زال العديد من الضحايا تحت الأنقاض، مما يعيق جهود الإنقاذ.

استقبلت المستشفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة 54 شهيدًا و831 مصابًا، بينهم أربعة تم انتشالهم من تحت الأنقاض. ومنذ انتهاء وقف إطلاق النار في مارس الماضي، بلغ عدد الشهداء 10,251 والمصابين 42,865.

وأظهرت التقارير الطبية أن هجمات قوات الاحتلال على طوابير المساعدات أسفرت عن مقتل 22 شهيدًا وإصابة 269 آخرين، مما رفع حصيلة ضحايا “لقمة العيش” إلى 1,881 شهيدًا و13,863 مصابًا.

وسجلت المستشفيات أربع حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 239 حالة، منهم 106 أطفال، مما يعكس تدهور الوضع الإنساني وتفاقم الأزمة الصحية في القطاع.