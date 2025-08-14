توقعات بأمطار رعدية اليوم في المملكة العربية السعودية يوم الخميس 14 أغسطس 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تشهد المملكة العربية السعودية اليوم الخميس ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 37 درجة مئوية. تكون الأجواء غائمة جزئيًا وتهب الرياح شمالية غربية معتدلة تخفف من شدة الحر. ومن المتوقع أن تكون فرص هطول الأمطار ضئيلة جدًا خلال النهار والليل.

توقعات درجات الحرارة اليوم في السعودية

تصل درجات الحرارة العظمى اليوم إلى 37 درجة مئوية مع غطاء سحابي بنسبة 73%. تهب رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تبلغ 13 كيلومترًا في الساعة، مع هبات تصل إلى 33 كيلومترًا في الساعة. مؤشر الأشعة فوق البنفسجية مرتفع جدًا، وينصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان.

أحوال الطقس ليلاً في المملكة

تنخفض درجات الحرارة ليلاً إلى 33 درجة مئوية، مع إحساس حراري يبلغ 39 درجة مئوية. تستمر السماء غائمة جزئيًا بنسبة 48% مع رياح شمالية غربية خفيفة. فرصة هطول الأمطار ليلاً شبه معدومة.

مواقيت شروق الشمس وغروبها في السعودية

تشرق الشمس صباح اليوم الساعة 6:01 صباحًا وتغرب الساعة 6:55 مساءً، وتبلغ مدة النهار 12 ساعة و54 دقيقة. يشرق القمر الساعة 10:24 مساءً ويغرب الساعة 11:49 صباحًا، ومدة إضاءته 13 ساعة و25 دقيقة.

نصائح للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة في المملكة

– شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم للحفاظ على رطوبة الجسم.

– ارتداء ملابس قطنية خفيفة وفضفاضة لتجنب امتصاص الحرارة.

– تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الذروة من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا.

– استخدام واقي الشمس ذو عامل حماية مرتفع عند الخروج من المنزل.