مبادرة خيرية رائعة.. مواطن يتبرع بإنشاء مدرستين في منطقة القصيم بتكلفة 10 ملايين ريال

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تبرع صالح بن إبراهيم الهبدان بمبلغ 10 ملايين ريال لبناء مبنيين مدرسيين في منطقة القصيم، وقد أشاد أمير المنطقة بالمبادرة الوطنية ووصفها بأنها نموذج يُحتذى به في العطاء المجتمعي.

دعم التعليم في القصيم

أكد أمير القصيم أن هذا التبرع يعكس حرص المواطن السعودي على دعم التنمية وبناء الوطن، خاصة في القطاع التعليمي الذي يعتبر أساسياً لتقدم المجتمعات. وثمن دور المبادرات الخيرية في تحسين جودة التعليم وتطوير البيئة المدرسية.

مبادرة خيرية بتكلفة 10 ملايين ريال

– اسم المتبرع: صالح بن إبراهيم الهبدان

– نوع التبرع: بناء مبنيين مدرسيين

– تكلفة التبرع: 10 ملايين ريال

– المنطقة المستفيدة: القصيم

دور المواطن في التنمية التعليمية

من جانبه، شكر مدير التعليم بالقصيم أمير المنطقة على دعمه المستمر للتعليم واهتمامه بالمبادرات التي تعمل على تطوير العملية التعليمية. وأكد أهمية دور المواطن في دعم التنمية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال مبادرات تسهم في تحسين التعليم وخدمة المجتمع.

تبرع سخي لبناء مدارس جديدة

هذا التبرع يأتي في وقت تزايد فيه اهتمام المملكة بتطوير التعليم وتحسين بنيته التحتية. ومن المتوقع أن يسهم بناء المدارس الجديدة في توفير بيئة تعليمية متطورة للطلاب في القصيم وتحسين فرص تلقيهم التعليم النوعي.