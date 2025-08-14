مطالبة مختصة بإنشاء دور رعاية لكبار السن والمرضى النفسيين في جدة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مختص يدعو إلى إنشاء دور رعاية لكبار السن والمرضى النفسيين في جدة

طالب المستشار الاجتماعي طلال بن محمد الناشري بإنشاء دور رعاية متخصصة لكبار السن والمرضى النفسيين في محافظة جدة. وأكد الناشري أن رعاية هذه الفئات تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية.

ضغوط على المستشفيات بسبب احتجاز حالات غير ضرورية

وأوضح الناشري أن العديد من المستشفيات تواجه ضغوطًا في تقديم خدماتها نتيجة احتجاز حالات تحتاج إلى رعاية اجتماعية وترفيهية أكثر من الحاجة إلى رعاية طبية مركزة، مما يؤدي إلى فجوة في الخدمات ويحد من قدرة المرضى على الحصول على العلاجات الضرورية.

اقتراحات لتعزيز الإطار التنظيمي وتحسين الخدمات

وأقترح الناشري تعزيز الإطار التنظيمي وتوفير الدعم الحكومي لدور الرعاية، بما يشمل التمويل التشغيلي والاستدامة المالية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لإنشاء دور رعاية مدعومة. كما دعا إلى وضع معايير واضحة لجودة الرعاية والبيئة الآمنة.

ختامًا

وختم الناشري بتأكيد أهمية إنشاء دور رعاية لكبار السن والمرضى النفسيين في جدة، مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر استثمارًا في الصحة الشاملة للمجتمع، ويخفف الضغط عن المستشفيات ويوفر الدعم الاجتماعي والنفسي اللازم للفئات المستهدفة.