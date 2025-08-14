السليمان يدعو لعدم اجبار الطلاب على ارتداء الشماغ ويؤكد على صعوبة الوضع للمعلمين في المدارس الخاصة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كتب الكاتب خالد السليمان مقالًا حصريًا يدعو فيه وزارة التعليم إلى عدم إلزام الطلاب بارتداء الشماغ في المدارس. وفي هذا السياق، أكد السليمان أن الثوب السعودي يكفي كرمز وطني، وأن الانتماء الوطني لا يعتمد على اللباس الذي يرتديه الشخص. وأشار إلى أن ارتداء “الطاقية” لفترات طويلة قد يؤدي إلى مشاكل صحية.

تحدث السليمان عن معاناة العاملين في المدارس الأهلية، حيث أكد أنهم يواجهون ظروفًا صعبة ويحتاجون إلى تحسين أوضاعهم وزيادة تقدير جهودهم في عملية التعليم. كما طالب بتشديد معايير السلامة في المدارس وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب والمعلمين.

وفي سياق آخر، ناشد أولياء الأمور بالتعاون مع المدارس للحد من ظاهرة غياب الطلاب قبل الإجازات، ودعا إلى رفض الأعذار غير المبررة وتعزيز مبدأ الالتزام بالدوام المدرسي لدى أبنائهم.

في النهاية، أكد السليمان على أهمية تعزيز الهوية الوطنية وقيم المواطنة في نفوس الطلاب، وأن التركيز يجب أن يكون على بناء شخصية وطنية مسؤولة ومحترمة لهويتها ومساهمة في بناء المجتمع.