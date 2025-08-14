قادمة وعكات سهيل: موجات الحر تتواصل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، أن موجات الحر الشديد لم تنته بعد، وأنه من المعتاد أن تشهد السعودية في الثلث الأخير من شهر أغسطس موجات حر شديدة تعرف شعبياً باسم “وعكات سهيل”.

وأوضح المسند أن البيانات الجوية والرصد التاريخي يظهران أن تحسن الأجواء بشكل ملحوظ يحدث عادة بعد دخول النجم الثاني من سهيل، في الثلث الأخير من شهر سبتمبر، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجياً وتخف حدة الأجواء الحارة التي تميز فصل الصيف في المملكة.

وبهذا، يتوقع أن تشهد المملكة فترة مازالت من موجات الحر الشديد قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض خلال الأيام القادمة، وتنتهي “وعكات سهيل” التي تعتبر من ظواهر المناخ الشهيرة في المملكة.