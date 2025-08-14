توقعات بحالة جوية ماطرة ورعدية في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أجواء حارة ومشمسة تسود المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، حيث يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات عالية تصل إلى 37 درجة مئوية. ومع ذلك، تكون السماء غائمة جزئياً مع رياح شمالية غربية تعمل على تخفيف الحرارة قليلاً. ورغم ذلك، يتوقع أن تكون نسبة هطول الأمطار ضئيلة جداً.

توقعات الطقس تشير إلى أن الحرارة العظمى ستصل إلى 37 درجة مع غطاء سحابي بنسبة 73%. ومن المتوقع أيضاً هبوب رياح شمالية غربية بسرعة 13 كم/ساعة، مع هبات تصل إلى 33 كم/ساعة. ويجب الانتباه إلى مؤشر الأشعة فوق البنفسجية الذي يُعتبر مرتفع جدًا وينصح بتجنب التعرض المباشر للشمس. ورغم أن هناك احتمالية ضعيفة جداً لهطول الأمطار.

أما في الليل، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية مع إحساس حراري يصل إلى 39 درجة مئوية. وستكون السماء غائمة جزئياً بنسبة 48% مع رياح شمالية غربية خفيفة. وتكون فرصة هطول الأمطار ليلاً شبه معدومة.

وفيما يتعلق بتوقيت شروق الشمس وغروبها، يُشير التقرير إلى أن شروق الشمس سيكون في تمام الساعة 6:01 صباحًا، بينما سيكون غروب الشمس في الساعة 6:55 مساءً. وستكون مدة النهار 12 ساعة و54 دقيقة. أما شروق القمر فيتوقع أن يكون في الساعة 10:24 مساءً، وغروبه في الساعة 11:49 صباحًا، مع مدة إضاءة للقمر تبلغ 13 ساعة و25 دقيقة.

وأخيراً، يُنصح باتباع بعض النصائح للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل شرب كميات كافية من الماء وارتداء ملابس قطنية خفيفة وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الذروة واستخدام واقي الشمس.