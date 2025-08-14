تحذير خبراء: حيلة “مستوى العين” تستهدف المستهلكين في المحلات الكبيرة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - خبراء في حماية المستهلك يحذرون من حيلة “مستوى العين” في المتاجر الكبرى

حذر خبراء من مؤسسة “ويتش” البريطانية لحماية المستهلك من أسلوب تتبعه المتاجر الكبرى يعرف بـ”مستوى العين”، والذي قد يدفع المتسوقين إلى شراء منتجات أغلى ثمناً دون انتباه.

توضح التقارير أن المنتجات الموضوعة في مستوى العين على الرفوف غالباً ما تكون ذات أسعار مرتفعة، بينما توضع البدائل الأرخص أو ذات الجودة المماثلة في الرفوف السفلية أو أماكن أقل وضوحاً. يقول الخبراء إن هذا الترتيب ليس عشوائياً، بل جزء من مخطط استراتيجي لزيادة المبيعات، حيث تنطبق القاعدة المعروفة في قطاع التجزئة: “مستوى العين هو مستوى الشراء”.

البروفيسور غراهام كيندال، أستاذ بحوث العمليات في جامعة نوتنغهام، يوضح أن هذه المخططات تشمل وضع العلامات التجارية الكبرى في مواقع بارزة، بينما تخصص الرفوف العليا أو السفلية للعلامات الخاصة بالمتاجر. كما يشير إلى أن المنتجات الموضوعة في بداية الممرات غالباً ما لا تحقق مبيعات جيدة، لأن المستهلك يحتاج وقتاً للتأقلم قبل اتخاذ قرار الشراء.

ولتجنب هذه الحيل، نصحت مؤسسة “ويتش” بكتابة قائمة مشتريات مسبقة والالتزام بها، مؤكدة أن بعض المتاجر تلجأ أيضاً لوضع المنتجات الأساسية مثل الحليب والبيض في أماكن متباعدة أو في مؤخرة المتجر، إضافة إلى استدراج المستهلكين بعروض موسمية أو لافتات جذابة عند نهايات الممرات.