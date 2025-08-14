تنفيذ 22 مشروعاً بتكلفة 1.8 مليار ريال لتحسين خدمات المياه في 30 حياً بجدة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بدء تنفيذ 22 مشروعًا بقيمة 1.8 مليار ريال لخدمة 30 حيًا في جدة

أعلنت شركة المياه الوطنية بدء تنفيذ 22 مشروعًا في مدينة جدة بتكلفة تجاوزت 1.8 مليار ريال، ضمن خططها لتعزيز البنية التحتية لقطاعي المياه والخدمات البيئية. تشمل هذه المشاريع إنشاء خطوط وشبكات بطول يقارب 984 كيلومترًا، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين الخدمات وتغطية الأحياء غير المخدومة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تحسين أداء القطاعين المائي والبيئي ورفع جودة الحياة في جدة، وذلك تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية. تشمل المشاريع خطوط المياه الرئيسية والفرعية، والخدمات البيئية، وشبكات خفض منسوب المياه السطحية، بالإضافة إلى إنشاء محطة لتعبئة الصهاريج في الخزان الشمالي.

وأوضحت الشركة أن هذه الحزمة من المشاريع تأتي كجزء من جهودها الرامية لتعزيز منظومة توزيع المياه وتحقيق الأمن المائي والتوازن البيئي. يُذكر أن الشركة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن بدء تنفيذ 15 مشروعًا بقيمة تجاوزت 2.3 مليار ريال لنفس الأغراض، مما يعكس التزامها الدائم بتطوير البنية التحتية في المملكة.