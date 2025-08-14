شكرا لقرائتكم خبر العمري خبير القيادة والإدارة يشكر القيادة السعودية بالثقة الملكية لترقيته لرتبة لواء ركن في الحرس الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعرب اللواء الركن العمري عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية، مؤكداً أنها وسام شرف على صدره ودافع قوي لمواصلة العطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
ويعد اللواء الركن العمري من الكفاءات القيادية والأكاديمية المتميزة، حيث شغل عدداً من المواقع القيادية في الحرس الوطني، وأسهم في إعداد وتأهيل القيادات العسكرية من خلال عمله الأكاديمي في كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان، إضافة إلى مشاركاته في عدد من المؤتمرات والدورات العسكرية المتقدمة داخل المملكة وخارجها.
