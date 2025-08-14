شكرا لقرائتكم خبر العمري خبير القيادة والإدارة يشكر القيادة السعودية بالثقة الملكية لترقيته لرتبة لواء ركن في الحرس الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع اللواء الركن علي العمري، عضو هيئة التدريس بكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بالحرس الوطني، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وذلك بمناسبة صدور الثقة الملكية الكريمة بترقيته إلى رتبة لواء ركن في الحرس الوطني.

وأعرب اللواء الركن العمري عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية، مؤكداً أنها وسام شرف على صدره ودافع قوي لمواصلة العطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

ويعد اللواء الركن العمري من الكفاءات القيادية والأكاديمية المتميزة، حيث شغل عدداً من المواقع القيادية في الحرس الوطني، وأسهم في إعداد وتأهيل القيادات العسكرية من خلال عمله الأكاديمي في كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان، إضافة إلى مشاركاته في عدد من المؤتمرات والدورات العسكرية المتقدمة داخل المملكة وخارجها.