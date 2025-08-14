شكرا لقرائتكم خبر المملكة ترسّخ موقعها الريادي في الصحة العالمية بإنجازات بحثية وتصنيفات دولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحققت المملكة تقدمًا بارزًا في مجال البحث العلمي والابتكار الطبي؛ إذ صُنفت دراسة أجراها مستشفى الملك فيصل التخصصي حول زراعة الكبد باستخدام الروبوت ضمن قائمة أعلى 10 أبحاث مؤثرة عالميًّا لعام 2024م، وفق الجمعية الأمريكية لزراعة الأعضاء، وأُدرجت 7 مستشفيات سعودية في قائمة "براند فاينانس" لأفضل 250 مستشفى في العالم لعام 2025م، ما يجسّد قوة البنية التحتية الصحية وقدرتها التنافسية عالميًّا، وانعكاس ذلك على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأوضحت "الصحة" أن هذه المنجزات تجسد مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال محور "مجتمع حيوي" في تحسين جودة الحياة، ومحور "اقتصاد مزدهر" في دعم الابتكار والبحث العلمي، مؤكدةً أن ما تحقق هو ثمرة تكامل الجهود بين المنظومة الصحية ومختلف القطاعات، لترسيخ موقع المملكة محورًا إقليميًا ووجهة عالمية في الرعاية الصحية المتقدمة.
