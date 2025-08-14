شكرا لقرائتكم خبر المياه الوطنية تبدأ تنفيذ 22 مشروع لتعزيز خدماتها في جدة بأكثر من 1.8 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت الشركة أن المشاريع الجاري تنفيذها ستُسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل الأحياء غير المخدومة، إضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية في القطاعين المائي والبيئي، بما يتماشى مع التطور المتسارع الذي تشهده مدينة جدة، والمساهمة في دفع عجلة التنمية، وتحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية والمائية، ورفع جودة الحياة، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضحت أن المشاريع التي بدأت في تنفيذها تتضمن خطوط المياه الرئيسية والفرعية والخطوط الناقلة للمياه، إضافة إلى خطوط وشبكات الخدمات البيئية، وشبكات خفض منسوب المياه السطحية، كذلك إنشاء محطة تعبئة الصهاريج في الخزان الشمالي. موضحة أن هذه المشاريع ستُخدّم (30) حيًا في محافظة جدة، وستُسهم في تلبية احتياجات ما يقارب (260) ألف مستفيد من السكان.
وبيّنت الشركة أن هذه الحزمة الجديدة من المشاريع تأتي استكمالاً لما أعلنته في شهر مايو 2025م عن شروعها في تنفيذ (15) مشروعًا بقيمة تتجاوز (2.3) مليار ريال، ضمن جهودها الهادفة إلى تعزيز منظومة توزيع المياه، وإزالة الضرر البيئي، وتحقيق الأمن المائي والتوازن البيئي.
