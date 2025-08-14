شكرا لمتابعة خبر عن جمال وهدوء مدينة طريف يأسر قلوب الزائرين.. فيديو وصور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بمجرد وصولك مدينة طريف وهبوط الطائرة، تنتقل من صخب المطارات إلى سكينة لا توصف، وتستقبلك مدينة طريف بهدوءها العميق وشوارعها الواسعة وأجواءها النقية التي تلامس الروح.

وفي طريف، الزحام غائب والسكينة حاضرة حيث تمضي الحياة بهدوء نادر وتنساب الحركة اليومية بين الأحياء دون ضجيج أو توتر.

ومع غروب الشمس، يبدأ ليل طريف العليل بنسماتها الباردة وأضواءه الخافتة التي تضفي على المدينة طابع ساحر يجمع بين البساطة وراحة البال.