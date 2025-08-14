“تحالف “كاوست” العالمي يعمل على مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتدهور الأراضي”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فريق من علماء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” يقود جهودًا عالمية لمكافحة تدهور الأراضي وتحقيق الأمن الغذائي المستدام

تم التعاون بين “كاوست” وعلماء دوليين من خمس قارات لإعداد خارطة طريق تواجه التدهور المتسارع للأراضي، والذي يهدد الغذاء والماء والاستقرار والبيئة. تم نشر الدراسة في دورية “نيتشر” وتقترح ثلاثة حلول لتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2050.

مكافحة تدهور الأراضي

تهدف الدراسة إلى وقف تدهور الأراضي الذي يؤثر سلبًا على الأمن الغذائي العالمي، وتشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامة إنتاج الغذاء للأجيال القادمة.

تعزيز الأمن الغذائي العالمي

الحلول المقترحة تشمل زيادة إنتاج واستهلاك الغذاء من المصادر البحرية وخفض هدر الطعام بنسبة 75% واستعادة 50% من الأراضي المتدهورة. يستهلك إنتاج الغذاء حاليًا 34% من الأراضي الخالية من الجليد ومن المتوقع أن تزيد النسبة إلى 42% بحلول عام 2050.

حلول لتحقيق الأمن الغذائي المستدام

زيادة إنتاج واستهلاك المأكولات البحرية

تقليل هدر الطعام

استصلاح الأراضي الزراعية

يتم هدر ثلث الغذاء عالميًا سنويًا بقيمة تريليون دولار أمريكي. يقترح العلماء تعديل السياسات الاقتصادية وتشجيع التبرع بالطعام الفائض لتقليل الهدر والحفاظ على الموارد.

الاستزراع المائي والحفاظ على الأراضي

تؤكد الدراسة على أهمية الاستزراع المائي كحل فعال لزيادة إنتاج الغذاء مع الحفاظ على الأراضي، وتشير إلى إمكانية تحقيق إنتاج يعادل مساحة قارة أفريقيا من خلال الاستزراع المائي المستدام.

الباحثون يؤكدون أن هذه الحلول قابلة للتنفيذ وتساهم في استعادة صحة الأرض وتحسين معيشة المزارعين في جميع أنحاء العالم. تعد هذه الجهود خطوة مهمة نحو مستقبل غذائي مستدام وآمن.