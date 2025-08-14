تعرف على الأعراض المبكرة التي قد تكشف عن العقم لدى الرجال

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اكتشاف علامات مبكرة تدل على مشاكل في الخصوبة لدى الرجال



تحدث الدكتور رومان أليكسييف، أخصائي أمراض المسالك البولية وأمراض الذكورة، عن أهمية الكشف المبكر عن علامات تدل على مشاكل في الخصوبة لدى الرجال. وأشار إلى أن الكثيرين يتجاهلون صحة الجهاز التناسلي حتى يواجهون صعوبة في الإنجاب.

انخفاض الرغبة الجنسية ومشاكل الانتصاب قد تشير إلى مشاكل في الخصوبة



وفي تصريح لموقع lenta.ru، أوضح أليكسييف أن انخفاض الرغبة الجنسية، ومشاكل الانتصاب، وسرعة القذف قد تكون مؤشرات على وجود مشاكل هرمونية أو ذكورية أخرى كالدوالي وعدم تناسق حجم الخصيتين.

الألم في الفخذ وتغيرات في الجلد قد يكون مؤشرًا على مشاكل صحية تستدعي الفحص



وأضاف أن الشعور بالألم في الفخذ أو الخصيتين أو الظهر يمكن أن يكون مؤشرًا على التهابات أو اضطرابات تحتاج إلى فحص. وأشار إلى أن بعض العلامات قد تكون غير واضحة وتظهر في صورة ارهاق عام أو تدهور في حالة الجلد أو تساقط الشعر.

فشل محاولات الحمل لمدة عام يستدعي استشارة مختص



وأكد أن فشل محاولات الحمل لمدة عام كامل عندما تكون الشريكة أقل من 35 عامًا يعد سببًا كافيًا لطلب استشارة مختص. وشدد على أهمية التشخيص المبكر والعلاج لرفع فرص التغلب على المشكلة بنجاح.